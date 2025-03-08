Сьогоднішня ціна Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

Поточна ціна Big Bear Bald Eagle (EAGLE) сьогодні становить 0.00026955 USD з ринковою капіталізацією $ 267.35K USD. Ціна EAGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Bear Bald Eagle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 862.95K USD

- зміна ціни Big Bear Bald Eagle протягом дня — -37.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

Отримуйте оновлення цін EAGLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EAGLE.