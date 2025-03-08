Ціна Big Bear Bald Eagle (EAGLE)
Поточна ціна Big Bear Bald Eagle (EAGLE) сьогодні становить 0.00026955 USD з ринковою капіталізацією $ 267.35K USD. Ціна EAGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Bear Bald Eagle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 862.95K USD
- зміна ціни Big Bear Bald Eagle протягом дня — -37.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Bear Bald Eagle до USD становила $ -0.000163925861708545.
За останні 30 днів зміна ціни Big Bear Bald Eagle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Bear Bald Eagle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Bear Bald Eagle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000163925861708545
|-37.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Bear Bald Eagle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.67%
-37.81%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025
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