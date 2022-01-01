Токеноміка Big Balls (BALLS)
Інформація Big Balls (BALLS)
Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue!
Токеноміка та аналіз ціни Big Balls (BALLS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Balls (BALLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Big Balls (BALLS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Big Balls (BALLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BALLS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BALLS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BALLS, досліджуйте ціну токена BALLS в реальному часі!
Прогноз ціни BALLS
Хочете знати, куди рухається BALLS? Наша сторінка прогнозу ціни BALLS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.