Токеноміка Big Balls (BALLS) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Balls (BALLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Balls (BALLS) Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue! Офіційний вебсайт: https://deptofbigballs.xyz Купити BALLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Balls (BALLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Balls (BALLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,12K $ 17,12K $ 17,12K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,12K $ 17,12K $ 17,12K Історичний максимум: $ 0,00094539 $ 0,00094539 $ 0,00094539 Історичний мінімум: $ 0,00001235 $ 0,00001235 $ 0,00001235 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Big Balls (BALLS)

Токеноміка Big Balls (BALLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Balls (BALLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BALLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BALLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BALLS, досліджуйте ціну токена BALLS в реальному часі!

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