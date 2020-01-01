Токеноміка Big Balls Birds (BALLS) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Balls Birds (BALLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Balls Birds (BALLS) BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Офіційний вебсайт: https://bigballsbirds.fun/ Купити BALLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Balls Birds (BALLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Balls Birds (BALLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,34K $ 26,34K $ 26,34K Загальна пропозиція: $ 99,89M $ 99,89M $ 99,89M Циркуляційна пропозиція: $ 99,89M $ 99,89M $ 99,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,34K $ 26,34K $ 26,34K Історичний максимум: $ 0,00453545 $ 0,00453545 $ 0,00453545 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00026373 $ 0,00026373 $ 0,00026373 Дізнайтеся більше про ціну Big Balls Birds (BALLS)

Токеноміка Big Balls Birds (BALLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Balls Birds (BALLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BALLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BALLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BALLS, досліджуйте ціну токена BALLS в реальному часі!

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