Ціна Big Balls Birds (BALLS)
Поточна ціна Big Balls Birds (BALLS) сьогодні становить 0.00104275 USD з ринковою капіталізацією $ 104.16K USD. Ціна BALLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Balls Birds:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.78 USD
- зміна ціни Big Balls Birds протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 99.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Balls Birds до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Balls Birds до USD становила $ -0.0003882937.
За останні 60 днів зміна ціни Big Balls Birds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Balls Birds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ -0.0003882937
|-37.23%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Balls Birds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.55%
+3.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing
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