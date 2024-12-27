Сьогоднішня ціна Big Balls Birds (BALLS)

Поточна ціна Big Balls Birds (BALLS) сьогодні становить 0.00104275 USD з ринковою капіталізацією $ 104.16K USD. Ціна BALLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Balls Birds:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.78 USD

- зміна ціни Big Balls Birds протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 99.89M USD

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