Сьогоднішня ціна Big Balls (BALLS)

Поточна ціна Big Balls (BALLS) сьогодні становить 0.00031313 USD з ринковою капіталізацією $ 313.13K USD. Ціна BALLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Balls:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.71K USD

- зміна ціни Big Balls протягом дня — -33.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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