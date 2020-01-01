Токеноміка Big Back Bitcoin (BBBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Back Bitcoin (BBBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Back Bitcoin (BBBTC) Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation. Офіційний вебсайт: https://bigbackbitcoin.com/ Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081 Купити BBBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Back Bitcoin (BBBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Back Bitcoin (BBBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 770,94K $ 770,94K $ 770,94K Загальна пропозиція: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,84B $ 9,84B $ 9,84B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Історичний максимум: $ 0,00032439 $ 0,00032439 $ 0,00032439 Історичний мінімум: $ 0,00000457 $ 0,00000457 $ 0,00000457 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Big Back Bitcoin (BBBTC)

Токеноміка Big Back Bitcoin (BBBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Back Bitcoin (BBBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBBTC, досліджуйте ціну токена BBBTC в реальному часі!

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