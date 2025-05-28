Ціна Big Back Bitcoin (BBBTC)
Поточна ціна Big Back Bitcoin (BBBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.27K USD. Ціна BBBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Big Back Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Big Back Bitcoin протягом дня — +13.27%
- циркуляційна пропозиція – 6.07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Back Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Back Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Big Back Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Big Back Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Big Back Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
+13.27%
+36.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.
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