Сьогоднішня ціна Big Back Bitcoin (BBBTC)

Поточна ціна Big Back Bitcoin (BBBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.27K USD. Ціна BBBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Big Back Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Big Back Bitcoin протягом дня — +13.27%

- циркуляційна пропозиція – 6.07B USD

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