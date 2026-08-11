Сьогоднішня ціна Big Ass Rewards Sendor

Поточна ціна Big Ass Rewards Sendor (BARS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BARS до USD становить $ 0 за BARS.

Big Ass Rewards Sendor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 76 996, з циркуляційною пропозицією у 648,43M BARS. Протягом останніх 24 годин BARS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BARS змінився на +0,06% за останню годину та на -8,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 529,78.

Ринкова інформація щодо Big Ass Rewards Sendor (BARS)

Ринкова капіталізація $ 77,00K$ 77,00K $ 77,00K Обсяг (за 24 год) $ 529,78$ 529,78 $ 529,78 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120,24K$ 120,24K $ 120,24K Циркуляційне постачання 648,43M 648,43M 648,43M Загальна пропозиція 995 082 506,051797 995 082 506,051797 995 082 506,051797

Поточна ринкова капіталізація Big Ass Rewards Sendor — $ 77,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 529,78. Циркуляційна пропозиція BARS — 648,43M, зі загальною пропозицією 995082506.051797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,24K.