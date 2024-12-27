Ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)
Поточна ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) сьогодні становить 1.065 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна VMANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher MANTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.16K USD
- зміна ціни Bifrost Voucher MANTA протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 5.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ -0.010964735826529.
За останні 30 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ -0.1325289195.
За останні 60 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ +0.3638387190.
За останні 90 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ +0.0130139431597796.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.010964735826529
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.1325289195
|-12.44%
|60 днів
|$ +0.3638387190
|+34.16%
|90 днів
|$ +0.0130139431597796
|+1.24%
Останній аналіз цін Bifrost Voucher MANTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
-1.01%
+11.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.
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