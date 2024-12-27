Сьогоднішня ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Поточна ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) сьогодні становить 1.065 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна VMANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher MANTA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.16K USD

- зміна ціни Bifrost Voucher MANTA протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 5.31M USD

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