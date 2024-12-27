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Ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

USD

Графік ціни Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) в реальному часі

$1.065
$1.065$1.065
-1.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Поточна ціна Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) сьогодні становить 1.065 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна VMANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher MANTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.16K USD
- зміна ціни Bifrost Voucher MANTA протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 5.31M USD

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Цінові показники Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ -0.010964735826529.
За останні 30 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ -0.1325289195.
За останні 60 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ +0.3638387190.
За останні 90 днів зміна ціни Bifrost Voucher MANTA до USD становила $ +0.0130139431597796.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.010964735826529-1.01%
30 днів$ -0.1325289195-12.44%
60 днів$ +0.3638387190+34.16%
90 днів$ +0.0130139431597796+1.24%

Аналіз цін Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Останній аналіз цін Bifrost Voucher MANTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.08
$ 1.08$ 1.08

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

+1.98%

-1.01%

+11.76%

Ринкова інформація Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

5.31M
5.31M 5.31M

Що таке Bifrost Voucher MANTA ( VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

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Ресурс Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

VMANTA до місцевих валют

1 VMANTA до AUD
A$1.704
1 VMANTA до GBP
0.84135
1 VMANTA до EUR
1.0224
1 VMANTA до USD
$1.065
1 VMANTA до MYR
RM4.76055
1 VMANTA до TRY
37.5306
1 VMANTA до JPY
¥168.0783
1 VMANTA до RUB
110.21685
1 VMANTA до INR
91.13205
1 VMANTA до IDR
Rp17,459.0136
1 VMANTA до PHP
61.86585
1 VMANTA до EGP
￡E.54.1659
1 VMANTA до BRL
R$6.57105
1 VMANTA до CAD
C$1.52295
1 VMANTA до BDT
127.0545
1 VMANTA до NGN
1,648.5987
1 VMANTA до UAH
44.5809
1 VMANTA до VES
Bs54.315
1 VMANTA до PKR
Rs295.99545
1 VMANTA до KZT
550.95645
1 VMANTA до THB
฿36.28455
1 VMANTA до TWD
NT$35.00655
1 VMANTA до CHF
Fr0.9585
1 VMANTA до HKD
HK$8.2644
1 VMANTA до MAD
.د.م10.7139