Сьогоднішня ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

Поточна ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR) сьогодні становить 0.063482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher ASTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.67 USD

- зміна ціни Bifrost Voucher ASTR протягом дня — -3.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VASTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VASTR.