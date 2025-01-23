Ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR)
Поточна ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR) сьогодні становить 0.063482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher ASTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.67 USD
- зміна ціни Bifrost Voucher ASTR протягом дня — -3.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.00235966013588984.
За останні 30 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0081100794.
За останні 60 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0132092139.
За останні 90 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0037883494012031.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00235966013588984
|-3.58%
|30 днів
|$ -0.0081100794
|-12.77%
|60 днів
|$ -0.0132092139
|-20.80%
|90 днів
|$ -0.0037883494012031
|-5.63%
Останній аналіз цін Bifrost Voucher ASTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-3.58%
-14.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.
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