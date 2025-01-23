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Ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

USD

Графік ціни Bifrost Voucher ASTR (VASTR) в реальному часі

$0.063482
$0.063482$0.063482
-3.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

Поточна ціна Bifrost Voucher ASTR (VASTR) сьогодні становить 0.063482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bifrost Voucher ASTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.67 USD
- зміна ціни Bifrost Voucher ASTR протягом дня — -3.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Bifrost Voucher ASTR (VASTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.00235966013588984.
За останні 30 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0081100794.
За останні 60 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0132092139.
За останні 90 днів зміна ціни Bifrost Voucher ASTR до USD становила $ -0.0037883494012031.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00235966013588984-3.58%
30 днів$ -0.0081100794-12.77%
60 днів$ -0.0132092139-20.80%
90 днів$ -0.0037883494012031-5.63%

Аналіз цін Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

Останній аналіз цін Bifrost Voucher ASTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.063277
$ 0.063277$ 0.063277

$ 0.065866
$ 0.065866$ 0.065866

$ 0.156427
$ 0.156427$ 0.156427

+0.15%

-3.58%

-14.70%

Ринкова інформація Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 298.67
$ 298.67$ 298.67

0.00
0.00 0.00

Що таке Bifrost Voucher ASTR ( VASTR)

vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.

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Ресурс Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

VASTR до місцевих валют

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1 VASTR до GBP
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1 VASTR до EUR
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1 VASTR до USD
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