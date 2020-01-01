Токеноміка BIDZ Coin (BIDZ) Дізнайтеся ключову інформацію про BIDZ Coin (BIDZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни BIDZ Coin (BIDZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BIDZ Coin (BIDZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,22M $ 4,22M $ 4,22M Загальна пропозиція: $ 13,85B $ 13,85B $ 13,85B Циркуляційна пропозиція: $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,81M $ 19,81M $ 19,81M Історичний максимум: $ 0,096685 $ 0,096685 $ 0,096685 Історичний мінімум: $ 0,00010559 $ 0,00010559 $ 0,00010559 Поточна ціна: $ 0,00143009 $ 0,00143009 $ 0,00143009 Дізнайтеся більше про ціну BIDZ Coin (BIDZ)

Токеноміка BIDZ Coin (BIDZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BIDZ Coin (BIDZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIDZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIDZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIDZ, досліджуйте ціну токена BIDZ в реальному часі!

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