Ціна BIDZ Coin (BIDZ)
Поточна ціна BIDZ Coin (BIDZ) сьогодні становить 0.00383412 USD з ринковою капіталізацією $ 11.35M USD. Ціна BIDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIDZ Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.70K USD
- зміна ціни BIDZ Coin протягом дня — -8.61%
- циркуляційна пропозиція – 2.95B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIDZ Coin до USD становила $ -0.000361628774382194.
За останні 30 днів зміна ціни BIDZ Coin до USD становила $ +0.0050259259.
За останні 60 днів зміна ціни BIDZ Coin до USD становила $ +0.0042200237.
За останні 90 днів зміна ціни BIDZ Coin до USD становила $ +0.0018833100179619075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000361628774382194
|-8.61%
|30 днів
|$ +0.0050259259
|+131.08%
|60 днів
|$ +0.0042200237
|+110.06%
|90 днів
|$ +0.0018833100179619075
|+96.54%
Останній аналіз цін BIDZ Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.72%
-8.61%
-7.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
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