Сьогоднішня ціна BIDZ Coin (BIDZ)

Поточна ціна BIDZ Coin (BIDZ) сьогодні становить 0.00383412 USD з ринковою капіталізацією $ 11.35M USD. Ціна BIDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIDZ Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.70K USD

- зміна ціни BIDZ Coin протягом дня — -8.61%

- циркуляційна пропозиція – 2.95B USD

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