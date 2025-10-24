Актуальна ціна Biden Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BIDEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BIDEN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Biden Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BIDEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BIDEN на MEXC вже зараз.

Ціна Biden Coin (BIDEN)

Графік ціни Biden Coin (BIDEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:26:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Biden Coin (BIDEN) (USD)

Актуальна ціна Biden Coin (BIDEN) становить --. За останні 24 години BIDEN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIDEN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIDEN змінився на -- за останню годину, +0,59% за 24 години та на -3,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Biden Coin (BIDEN)

Поточна ринкова капіталізація Biden Coin — $ 316,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIDEN — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,01K.

Історія ціни Biden Coin (BIDEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biden Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Biden Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Biden Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Biden Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,59%
30 днів$ 0-39,18%
60 днів$ 0-70,75%
90 днів$ 0--

Що таке Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

Ресурс Biden Coin (BIDEN)

Прогноз ціни Biden Coin (USD)

Скільки коштуватиме Biden Coin (BIDEN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Biden Coin (BIDEN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Biden Coin.

Перегляньте прогноз ціни Biden Coin вже зараз!

Токеноміка Biden Coin (BIDEN)

Розуміння токеноміки Biden Coin (BIDEN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BIDEN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Biden Coin (BIDEN)

Скільки сьогодні коштує Biden Coin (BIDEN)?
Актуальна ціна BIDEN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BIDEN до USD?
Поточна ціна BIDEN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Biden Coin?
Ринкова капіталізація BIDEN — $ 316,01K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BIDEN?
Циркуляційна пропозиція BIDEN — 100,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BIDEN?
BIDEN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BIDEN?
Історична мінімальна ціна BIDEN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BIDEN?
Актуальний обсяг торгівлі BIDEN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BIDEN цього року?
BIDEN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BIDEN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:26:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Biden Coin (BIDEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.