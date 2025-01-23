Ціна Bidao (BID)
Поточна ціна Bidao (BID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bidao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни Bidao протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bidao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bidao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bidao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bidao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.35%
|30 днів
|$ 0
|-40.25%
|60 днів
|$ 0
|-37.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bidao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.35%
-5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bidao® is building a chain agnostic trustless stablecoin and decentralized finance ecosystem. Moreover the Bidao® Token can be staked to earn extra rewards.
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