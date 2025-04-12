Сьогоднішня ціна BID Protocol (BIDP)

Поточна ціна BID Protocol (BIDP) сьогодні становить 0.00006849 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIDP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BID Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BID Protocol протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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