Ціна BID Protocol (BIDP)
Поточна ціна BID Protocol (BIDP) сьогодні становить 0.00006849 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIDP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BID Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BID Protocol протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BID Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BID Protocol до USD становила $ +0.0000034496.
За останні 60 днів зміна ціни BID Protocol до USD становила $ -0.0000468931.
За останні 90 днів зміна ціни BID Protocol до USD становила $ -0.000207896751237597.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ +0.0000034496
|+5.04%
|60 днів
|$ -0.0000468931
|-68.46%
|90 днів
|$ -0.000207896751237597
|-75.21%
Останній аналіз цін BID Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.63%
+12.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The BID Protocol (BIDP) is a cryptocurrency platform that focuses on facilitating fair launches. Its primary feature is the implementation of a Dutch auction system designed to prevent issues like front-running, witch attacks, and gas wars.
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