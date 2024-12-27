Сьогоднішня ціна Biconomy Exchange Token (BIT)

Поточна ціна Biconomy Exchange Token (BIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.98M USD. Ціна BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Biconomy Exchange Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.16M USD

- зміна ціни Biconomy Exchange Token протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 290.79B USD

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