Ціна BicOnBase (BIC)
Поточна ціна BicOnBase (BIC) сьогодні становить 0.01821071 USD з ринковою капіталізацією $ 13.73K USD. Ціна BIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BicOnBase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.69 USD
- зміна ціни BicOnBase протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 754.22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BicOnBase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BicOnBase до USD становила $ -0.0013867455.
За останні 60 днів зміна ціни BicOnBase до USD становила $ +0.0038035799.
За останні 90 днів зміна ціни BicOnBase до USD становила $ +0.00274972772788295.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0013867455
|-7.61%
|60 днів
|$ +0.0038035799
|+20.89%
|90 днів
|$ +0.00274972772788295
|+17.78%
Останній аналіз цін BicOnBase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+14.61%
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