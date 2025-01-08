Сьогоднішня ціна BicOnBase (BIC)

Поточна ціна BicOnBase (BIC) сьогодні становить 0.01821071 USD з ринковою капіталізацією $ 13.73K USD. Ціна BIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BicOnBase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.69 USD

- зміна ціни BicOnBase протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 754.22K USD

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