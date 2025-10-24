Інформація щодо ціни bichi (BICHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,98%

Актуальна ціна bichi (BICHI) становить --. За останні 24 години BICHI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BICHI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BICHI змінився на -- за останню годину, +0,10% за 24 години та на +4,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо bichi (BICHI)

Ринкова капіталізація $ 7,77K$ 7,77K $ 7,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,77K$ 7,77K $ 7,77K Циркуляційне постачання 984,72M 984,72M 984,72M Загальна пропозиція 984 720 463,773552 984 720 463,773552 984 720 463,773552

Поточна ринкова капіталізація bichi — $ 7,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BICHI — 984,72M, зі загальною пропозицією 984720463.773552. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,77K.