Сьогоднішня ціна Biceps (BICS)

Поточна ціна Biceps (BICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BICS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Biceps:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни Biceps протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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