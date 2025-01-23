Ціна Biceps (BICS)
Поточна ціна Biceps (BICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Biceps:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни Biceps протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biceps до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Biceps до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Biceps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Biceps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.73%
|30 днів
|$ 0
|+3.04%
|60 днів
|$ 0
|-49.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Biceps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+0.73%
-19.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Biceps token is a decentralized and deflationary cryptocurrency that rewards its holders with Bitcoin. Every transaction of $BICS triggers a burn of % of the amount, reducing the total supply and increasing its scarcity. Additionally, % of every transaction is redistributed to all $BICS holders in Bitcoin, creating a passive income stream for them. Biceps is so called "The easy Bitcoin miner"
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