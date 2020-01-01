Токеноміка Bibox (BIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Bibox (BIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bibox (BIX) Bibox is an intelligent transaction platform for blockchain asset, jointly established by a group of senior experts who are enthusiastic about blockchain and have a thorough knowledge in the areas of blockchain, finance and AI, etc. The platform was created to spread the word about digital asset and enable digital assets to facilitate our lives. We also hope that with our continuous efforts and accumulation of knowledge, we will work with our customers to build Bibox into a “world leading and transparent intelligent transaction platform for digital assets” by way of advanced AI technology and perfect user experience. We also want to make Bibox the best place for staff career development. Bibox is the next-generation digital asset exchange that embodies artificial intelligence technology for the first time in digital asset trading, thereby realizing a safer transaction security environment. It has improved the reliability and operability of the exchange itself with its advanced technology, which is known as the world's first personal intelligence digital asset trading platform. The Bibox Token used in the Bibox and the Huobi Token in Huobi are cross-listed on mutual trading platforms. Офіційний вебсайт: https://www.bibox.com/ Купити BIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bibox (BIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bibox (BIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 399,30K $ 399,30K $ 399,30K Загальна пропозиція: $ 267,94M $ 267,94M $ 267,94M Циркуляційна пропозиція: $ 117,40M $ 117,40M $ 117,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 911,32K $ 911,32K $ 911,32K Історичний максимум: $ 1,77 $ 1,77 $ 1,77 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0034012 $ 0,0034012 $ 0,0034012 Дізнайтеся більше про ціну Bibox (BIX)

Токеноміка Bibox (BIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bibox (BIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIX, досліджуйте ціну токена BIX в реальному часі!

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