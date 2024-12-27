Сьогоднішня ціна Bibox (BIX)

Поточна ціна Bibox (BIX) сьогодні становить 0.00394204 USD з ринковою капіталізацією $ 462.79K USD. Ціна BIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bibox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.97 USD

- зміна ціни Bibox протягом дня — +6.73%

- циркуляційна пропозиція – 117.40M USD

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