Ціна Biblical Truth (BTRU)
Поточна ціна Biblical Truth (BTRU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTRU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Biblical Truth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.34 USD
- зміна ціни Biblical Truth протягом дня — -1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biblical Truth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Biblical Truth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Biblical Truth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Biblical Truth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.15%
|30 днів
|$ 0
|-28.08%
|60 днів
|$ 0
|-38.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Biblical Truth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.15%
-2.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” John 3:16, donation token serving the greater good for our Lord & savior Jesus Christ.
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