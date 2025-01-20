Сьогоднішня ціна BIB (BIB)

Поточна ціна BIB (BIB) сьогодні становить 0.03198907 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.26 USD

- зміна ціни BIB протягом дня — -0.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BIB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BIB.