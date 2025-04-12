Ціна Biaoqing (BIAO)
Поточна ціна Biaoqing (BIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.50K USD. Ціна BIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Biaoqing:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Biaoqing протягом дня — +1.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biaoqing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Biaoqing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Biaoqing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Biaoqing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.48%
|30 днів
|$ 0
|-51.96%
|60 днів
|$ 0
|-67.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Biaoqing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+1.48%
-36.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new.
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