Токеноміка BIAO on SOL (BIAO) Дізнайтеся ключову інформацію про BIAO on SOL (BIAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BIAO on SOL (BIAO) Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh. Офіційний вебсайт: https://biaotoken.com/ Купити BIAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BIAO on SOL (BIAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BIAO on SOL (BIAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 796,51K $ 796,51K $ 796,51K Загальна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Циркуляційна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 796,51K $ 796,51K $ 796,51K Історичний максимум: $ 0,058357 $ 0,058357 $ 0,058357 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00079511 $ 0,00079511 $ 0,00079511 Дізнайтеся більше про ціну BIAO on SOL (BIAO)

Токеноміка BIAO on SOL (BIAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BIAO on SOL (BIAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIAO, досліджуйте ціну токена BIAO в реальному часі!

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