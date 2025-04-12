Ціна BIAO on SOL (BIAO)
Поточна ціна BIAO on SOL (BIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 325.69K USD. Ціна BIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIAO on SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BIAO on SOL протягом дня — +4.59%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIAO on SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIAO on SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BIAO on SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIAO on SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.59%
|30 днів
|$ 0
|-51.01%
|60 днів
|$ 0
|-73.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIAO on SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.02%
+4.59%
+0.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
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