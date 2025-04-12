Сьогоднішня ціна BIAO on SOL (BIAO)

Поточна ціна BIAO on SOL (BIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 325.69K USD. Ціна BIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIAO on SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BIAO on SOL протягом дня — +4.59%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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