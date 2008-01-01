Токеноміка Biao on BNBChain (BIAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Biao on BNBChain (BIAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Biao on BNBChain (BIAO) WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Офіційний вебсайт: https://www.biaocoinbnb.com/ Купити BIAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Biao on BNBChain (BIAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Biao on BNBChain (BIAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 144,93K $ 144,93K $ 144,93K Загальна пропозиція: $ 969,32M $ 969,32M $ 969,32M Циркуляційна пропозиція: $ 969,32M $ 969,32M $ 969,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 144,93K $ 144,93K $ 144,93K Історичний максимум: $ 0,01037334 $ 0,01037334 $ 0,01037334 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014952 $ 0,00014952 $ 0,00014952 Дізнайтеся більше про ціну Biao on BNBChain (BIAO)

Токеноміка Biao on BNBChain (BIAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Biao on BNBChain (BIAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIAO, досліджуйте ціну токена BIAO в реальному часі!

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