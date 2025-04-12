Сьогоднішня ціна Biao Coin (BIAO)

Поточна ціна Biao Coin (BIAO) сьогодні становить 0.00000728 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Biao Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Biao Coin протягом дня — +6.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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