Ціна Biao Coin (BIAO)
Поточна ціна Biao Coin (BIAO) сьогодні становить 0.00000728 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Biao Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Biao Coin протягом дня — +6.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biao Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Biao Coin до USD становила $ -0.0000009090.
За останні 60 днів зміна ціни Biao Coin до USD становила $ -0.0000039055.
За останні 90 днів зміна ціни Biao Coin до USD становила $ -0.000019740493315270316.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.04%
|30 днів
|$ -0.0000009090
|-12.48%
|60 днів
|$ -0.0000039055
|-53.64%
|90 днів
|$ -0.000019740493315270316
|-73.05%
Останній аналіз цін Biao Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+6.04%
-0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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