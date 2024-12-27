Сьогоднішня ціна BHNetwork (BHAT)

Поточна ціна BHNetwork (BHAT) сьогодні становить 0.00548986 USD з ринковою капіталізацією $ 990.65K USD. Ціна BHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BHNetwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.64 USD

- зміна ціни BHNetwork протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 180.45M USD

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