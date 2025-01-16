Ціна bHIVE (BHIVE)
Поточна ціна bHIVE (BHIVE) сьогодні становить 0.17609 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BHIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bHIVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66 USD
- зміна ціни bHIVE протягом дня — +7.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bHIVE до USD становила $ +0.01242153.
За останні 30 днів зміна ціни bHIVE до USD становила $ +0.0034074999.
За останні 60 днів зміна ціни bHIVE до USD становила $ +0.0477043482.
За останні 90 днів зміна ціни bHIVE до USD становила $ +0.06151655461840818.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01242153
|+7.59%
|30 днів
|$ +0.0034074999
|+1.94%
|60 днів
|$ +0.0477043482
|+27.09%
|90 днів
|$ +0.06151655461840818
|+53.69%
Останній аналіз цін bHIVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+7.59%
-1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BNB Smart Chain HIVE [bHIVE] is a wrapped version of the Token Hive built on the BNB Smart Chain blockchain. It is backed 1:1 by the native Hive token on the Hive Blockchain and it’s meant to provide liquidity to create an onramp and offramp solution for users to flow in and out of the Hive Ecosystem, while earning yield in the form of CUB tokens in the process, bHive is a branch of the Leo Finance Community DAO that already successfully launched several DeFi ecosystems with a native token, including CUB FINANCE & POLYCUB.
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