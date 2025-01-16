Ціна bHBD (BHBD)
Поточна ціна bHBD (BHBD) сьогодні становить 0.353682 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BHBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bHBD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31 USD
- зміна ціни bHBD протягом дня — -0.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BHBD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BHBD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bHBD до USD становила $ -0.0027671866840288.
За останні 30 днів зміна ціни bHBD до USD становила $ -0.0214125095.
За останні 60 днів зміна ціни bHBD до USD становила $ +0.0202921510.
За останні 90 днів зміна ціни bHBD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0027671866840288
|-0.77%
|30 днів
|$ -0.0214125095
|-6.05%
|60 днів
|$ +0.0202921510
|+5.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bHBD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.77%
-4.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bHBD is a wrapped version of the HBD token (Hive Backed Dollar on the Hive Blockchain), built on the BNB Smart Chain blockchain. HBD is the longest standing algo-stablecoin in all of crypto but it has struggled with achieving mass adoption. HBD has a Fixed Savings Rate of 20%, which has solved the demand issue for HBD. There’s a supply issue with HBD, which is where bHBD and the Liquidity Pools bHBD-BUSD and bHBD-CUB come into play, providing liquidity to the HBD market on the Hive Blockchain. bHBD is backed 1:1 by the native HBD token on the Hive Blockchain and it’s meant to provide liquidity to create an onramp and offramp solution for users to flow in and out of the Hive Ecosystem, while earning yield in the form of CUB tokens in the process,
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BHBD до AUD
A$0.5658912
|1 BHBD до GBP
￡0.28648242
|1 BHBD до EUR
€0.34307154
|1 BHBD до USD
$0.353682
|1 BHBD до MYR
RM1.58803218
|1 BHBD до TRY
₺12.54156372
|1 BHBD до JPY
¥55.40074848
|1 BHBD до RUB
₽36.3585096
|1 BHBD до INR
₹30.5581248
|1 BHBD до IDR
Rp5,798.06464608
|1 BHBD до PHP
₱20.69393382
|1 BHBD до EGP
￡E.17.83618326
|1 BHBD до BRL
R$2.13623928
|1 BHBD до CAD
C$0.50576526
|1 BHBD до BDT
৳42.78137472
|1 BHBD до NGN
₦550.0462464
|1 BHBD до UAH
₴14.88293856
|1 BHBD до VES
Bs18.745146
|1 BHBD до PKR
Rs98.48982654
|1 BHBD до KZT
₸186.73702236
|1 BHBD до THB
฿12.24093402
|1 BHBD до TWD
NT$11.6538219
|1 BHBD до CHF
Fr0.32185062
|1 BHBD до HKD
HK$2.75164596
|1 BHBD до MAD
.د.م3.54035682