Сьогоднішня ціна bHBD (BHBD)

Поточна ціна bHBD (BHBD) сьогодні становить 0.353682 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BHBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bHBD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31 USD

- зміна ціни bHBD протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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