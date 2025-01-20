Ціна BHA (BHA)
Поточна ціна BHA (BHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BHA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.55 USD
- зміна ціни BHA протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BHA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BHA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BHA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BHA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-39.14%
|60 днів
|$ 0
|-77.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BHA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.15%
-8.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Black Hole Protocol BHA is developed by technician TOM. Its original intention is to create a new risk-free chain coinage protocol, solve the drawbacks of traditional mining, realise the real decentralised community MeMe coin, and become the next Nakamoto.
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