Сьогоднішня ціна BHA (BHA)

Поточна ціна BHA (BHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BHA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.55 USD

- зміна ціни BHA протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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