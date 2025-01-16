Ціна BFICGOLD (BFICGOLD)
Поточна ціна BFICGOLD (BFICGOLD) сьогодні становить 0.059974 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BFICGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BFICGOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD
- зміна ціни BFICGOLD протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BFICGOLD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BFICGOLD до USD становила $ +0.0322658140.
За останні 60 днів зміна ціни BFICGOLD до USD становила $ +0.0199226491.
За останні 90 днів зміна ціни BFICGOLD до USD становила $ +0.00003689721575659.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0322658140
|+53.80%
|60 днів
|$ +0.0199226491
|+33.22%
|90 днів
|$ +0.00003689721575659
|+0.06%
Останній аналіз цін BFICGOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.01%
-0.15%
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