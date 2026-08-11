Сьогоднішня ціна BFIC Coin

Поточна ціна BFIC Coin (BFIC) сьогодні становить $ 0,239803, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BFIC до USD становить $ 0,239803 за BFIC.

BFIC Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 453 173, з циркуляційною пропозицією у 1,89M BFIC. Протягом останніх 24 годин BFIC торгувався між $ 0,239782 (мінімум) та $ 0,239879 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 50,26, тоді як історичний мінімум — $ 0,120209.

У короткостроковій динаміці BFIC змінився на -- за останню годину та на +19,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,38.

Ринкова інформація щодо BFIC Coin (BFIC)

Ринкова капіталізація $ 453,17K$ 453,17K $ 453,17K Обсяг (за 24 год) $ 0,38$ 0,38 $ 0,38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,04M$ 5,04M $ 5,04M Циркуляційне постачання 1,89M 1,89M 1,89M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BFIC Coin — $ 453,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,38. Циркуляційна пропозиція BFIC — 1,89M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,04M.