Токеноміка BFG Token (BFG) Дізнайтеся ключову інформацію про BFG Token (BFG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BFG Token (BFG) BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Офіційний вебсайт: https://betfury.com Купити BFG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BFG Token (BFG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BFG Token (BFG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,80M $ 8,80M $ 8,80M Загальна пропозиція: $ 3,32B $ 3,32B $ 3,32B Циркуляційна пропозиція: $ 577,32M $ 577,32M $ 577,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,53M $ 50,53M $ 50,53M Історичний максимум: $ 0,0378077 $ 0,0378077 $ 0,0378077 Історичний мінімум: $ 0,01019117 $ 0,01019117 $ 0,01019117 Поточна ціна: $ 0,01523814 $ 0,01523814 $ 0,01523814 Дізнайтеся більше про ціну BFG Token (BFG)

Токеноміка BFG Token (BFG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BFG Token (BFG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BFG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BFG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BFG, досліджуйте ціну токена BFG в реальному часі!

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