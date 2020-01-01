Токеноміка BEZOGE on SOL (BEZOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про BEZOGE on SOL (BEZOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BEZOGE on SOL (BEZOGE) This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. Офіційний вебсайт: https://bezogeonsol.com/ Купити BEZOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BEZOGE on SOL (BEZOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BEZOGE on SOL (BEZOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,06K $ 18,06K $ 18,06K Загальна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Циркуляційна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,06K $ 18,06K $ 18,06K Історичний максимум: $ 0,00340002 $ 0,00340002 $ 0,00340002 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Токеноміка BEZOGE on SOL (BEZOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BEZOGE on SOL (BEZOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEZOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEZOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEZOGE, досліджуйте ціну токена BEZOGE в реальному часі!

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