Сьогоднішня ціна BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Поточна ціна BEZOGE on SOL (BEZOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 376.53K USD. Ціна BEZOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEZOGE on SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.72K USD

- зміна ціни BEZOGE on SOL протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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