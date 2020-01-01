Токеноміка Bezoge Earth (BEZOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Bezoge Earth (BEZOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bezoge Earth (BEZOGE) Офіційний вебсайт: https://zogilabs.io Whitepaper: https://whitepaper.bezoge.com Купити BEZOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bezoge Earth (BEZOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bezoge Earth (BEZOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 194,33K $ 194,33K $ 194,33K Загальна пропозиція: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 39 725,76T $ 39 725,76T $ 39 725,76T FDV (повністю розведена вартість): $ 489,17K $ 489,17K $ 489,17K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bezoge Earth (BEZOGE)

Токеноміка Bezoge Earth (BEZOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bezoge Earth (BEZOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEZOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEZOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEZOGE, досліджуйте ціну токена BEZOGE в реальному часі!

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