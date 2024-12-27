Ціна Bezoge Earth (BEZOGE)
Поточна ціна Bezoge Earth (BEZOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 534.29K USD. Ціна BEZOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bezoge Earth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.82 USD
- зміна ціни Bezoge Earth протягом дня — +2.22%
- циркуляційна пропозиція – 39,889.95T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bezoge Earth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bezoge Earth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bezoge Earth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bezoge Earth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.22%
|30 днів
|$ 0
|+41.89%
|60 днів
|$ 0
|+137.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bezoge Earth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.44%
+2.22%
+1.52%
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