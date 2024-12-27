Сьогоднішня ціна Bezoge Earth (BEZOGE)

Поточна ціна Bezoge Earth (BEZOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 534.29K USD. Ціна BEZOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bezoge Earth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.82 USD

- зміна ціни Bezoge Earth протягом дня — +2.22%

- циркуляційна пропозиція – 39,889.95T USD

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