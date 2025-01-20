Ціна BEZO (BEZO)
Поточна ціна BEZO (BEZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEZO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.68 USD
- зміна ціни BEZO протягом дня — -8.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEZO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BEZO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BEZO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BEZO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.14%
|30 днів
|$ 0
|+46.53%
|60 днів
|$ 0
|-14.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BEZO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.11%
-8.14%
+78.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEZO is all about achieving the impossible, a dream that resonates with many of us. Instead of selling a million records, BEZO aims to break records; and sell tokens instead! Get your hands on this latest memecoin and aim for the stars, just like BEZO!
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