Сьогоднішня ціна Beyond Protocol (BP)

Поточна ціна Beyond Protocol (BP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beyond Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD

- зміна ціни Beyond Protocol протягом дня — -22.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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