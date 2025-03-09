Ціна Beyond Gaming (BDG)
Поточна ціна Beyond Gaming (BDG) сьогодні становить 0.00226377 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beyond Gaming:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD
- зміна ціни Beyond Gaming протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beyond Gaming до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beyond Gaming до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beyond Gaming до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beyond Gaming до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beyond Gaming: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+0.18%
+8.54%
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