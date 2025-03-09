Сьогоднішня ціна Beyond Gaming (BDG)

Поточна ціна Beyond Gaming (BDG) сьогодні становить 0.00226377 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beyond Gaming:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD

- зміна ціни Beyond Gaming протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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