Актуальна ціна Beware of Geeks Bearing Grifts сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOGBG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOGBG на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOGBG

Інформація про ціну BOGBG

Офіційний вебсайт BOGBG

Токеноміка BOGBG

Прогноз ціни BOGBG

Логотип Beware of Geeks Bearing Grifts

Ціна Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOGBG до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:34:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) становить --. За останні 24 години BOGBG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOGBG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOGBG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

--
----

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

1,00T
1,00T 1,00T

1 000 000 000 000,0
1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Beware of Geeks Bearing Grifts — $ 9,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOGBG — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,50K.

Історія ціни Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beware of Geeks Bearing Grifts до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beware of Geeks Bearing Grifts до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beware of Geeks Bearing Grifts до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beware of Geeks Bearing Grifts до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-1,29%
60 днів$ 0-6,26%
90 днів$ 0--

Що таке Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Beware of Geeks Bearing Grifts (USD)

Скільки коштуватиме Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Beware of Geeks Bearing Grifts.

Перегляньте прогноз ціни Beware of Geeks Bearing Grifts вже зараз!

BOGBG до місцевих валют

Токеноміка Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Розуміння токеноміки Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOGBG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Скільки сьогодні коштує Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)?
Актуальна ціна BOGBG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOGBG до USD?
Поточна ціна BOGBG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Beware of Geeks Bearing Grifts?
Ринкова капіталізація BOGBG — $ 9,50K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOGBG?
Циркуляційна пропозиція BOGBG — 1,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOGBG?
BOGBG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOGBG?
Історична мінімальна ціна BOGBG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BOGBG?
Актуальний обсяг торгівлі BOGBG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BOGBG цього року?
BOGBG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOGBG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:34:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

