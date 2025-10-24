Інформація щодо ціни BetterTherapy (SN102) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,594624 $ 0,594624 $ 0,594624 Мін. за 24 год $ 0,679748 $ 0,679748 $ 0,679748 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,594624$ 0,594624 $ 0,594624 Макс. за 24 год $ 0,679748$ 0,679748 $ 0,679748 Рекордний максимум $ 0,952224$ 0,952224 $ 0,952224 Найнижча ціна $ 0,308385$ 0,308385 $ 0,308385 Зміна ціни (за 1 год) +1,90% Зміна ціни (1 дн.) -0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,00%

Актуальна ціна BetterTherapy (SN102) становить $0,654111. За останні 24 години SN102 торгувався між мінімумом у $ 0,594624 і максимумом у $ 0,679748, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN102 становить $ 0,952224, тоді як його історичний мінімум — $ 0,308385.

Що стосується короткострокових результатів, то SN102 змінився на +1,90% за останню годину, -0,17% за 24 години та на +11,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BetterTherapy (SN102)

Ринкова капіталізація $ 808,83K$ 808,83K $ 808,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 808,83K$ 808,83K $ 808,83K Циркуляційне постачання 1,24M 1,24M 1,24M Загальна пропозиція 1 235 881,746233447 1 235 881,746233447 1 235 881,746233447

Поточна ринкова капіталізація BetterTherapy — $ 808,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN102 — 1,24M, зі загальною пропозицією 1235881.746233447. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 808,83K.