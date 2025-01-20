Сьогоднішня ціна Betterment Digital (BEMD)

Поточна ціна Betterment Digital (BEMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Betterment Digital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.97 USD

- зміна ціни Betterment Digital протягом дня — -5.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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