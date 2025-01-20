Ціна Betterment Digital (BEMD)
Поточна ціна Betterment Digital (BEMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Betterment Digital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.97 USD
- зміна ціни Betterment Digital протягом дня — -5.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BEMD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEMD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Betterment Digital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Betterment Digital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Betterment Digital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Betterment Digital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.67%
|30 днів
|$ 0
|-10.50%
|60 днів
|$ 0
|-0.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Betterment Digital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.67%
-32.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Betterment Digital(BEMD) is a decentralized platform exchange built on Binance Smart Chain network that eases the exchanging of any BEP 20 tokens with lowest platform transaction fees. Betterment Digital Provides DeFi tools for token holders and businesses to buy, trade, swap, stake and secure crypto assets with confidence. Our experts rated the platform of Betterment digital being of high quality swap and staking platform. BEMD holders have access to about the same number of markets and products with Betterment digital platform and we provides useful research and education for our token holders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEMD до AUD
A$--
|1 BEMD до GBP
￡--
|1 BEMD до EUR
€--
|1 BEMD до USD
$--
|1 BEMD до MYR
RM--
|1 BEMD до TRY
₺--
|1 BEMD до JPY
¥--
|1 BEMD до RUB
₽--
|1 BEMD до INR
₹--
|1 BEMD до IDR
Rp--
|1 BEMD до PHP
₱--
|1 BEMD до EGP
￡E.--
|1 BEMD до BRL
R$--
|1 BEMD до CAD
C$--
|1 BEMD до BDT
৳--
|1 BEMD до NGN
₦--
|1 BEMD до UAH
₴--
|1 BEMD до VES
Bs--
|1 BEMD до PKR
Rs--
|1 BEMD до KZT
₸--
|1 BEMD до THB
฿--
|1 BEMD до TWD
NT$--
|1 BEMD до CHF
Fr--
|1 BEMD до HKD
HK$--
|1 BEMD до MAD
.د.م--