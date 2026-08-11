Сьогоднішня ціна BETTER

Поточна ціна BETTER (BETTER) сьогодні становить $ 0.002002, зі зміною 4.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BETTER до USD становить $ 0.002002 за BETTER.

BETTER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 249,559, з циркуляційною пропозицією у 121.11M BETTER. Протягом останніх 24 годин BETTER торгувався між $ 0.00199096 (мінімум) та $ 0.00204821 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00738334, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BETTER змінився на +0.15% за останню годину та на +2.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 300.32.

Ринкова інформація щодо BETTER (BETTER)

Ринкова капіталізація $ 249.56K$ 249.56K $ 249.56K Обсяг (за 24 год) $ 300.32$ 300.32 $ 300.32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Циркуляційне постачання 121.11M 121.11M 121.11M Загальна пропозиція 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

Поточна ринкова капіталізація BETTER — $ 249.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 300.32. Циркуляційна пропозиція BETTER — 121.11M, зі загальною пропозицією 709001939.9999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.42M.