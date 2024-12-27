Ціна BetSwirl (BETS)
Поточна ціна BetSwirl (BETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна BETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BetSwirl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.34K USD
- зміна ціни BetSwirl протягом дня — -8.76%
- циркуляційна пропозиція – 5.35B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BetSwirl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BetSwirl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BetSwirl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BetSwirl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.76%
|30 днів
|$ 0
|-25.90%
|60 днів
|$ 0
|-2.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BetSwirl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.11%
-8.76%
-7.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: - A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse - Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners - A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS - A staking program to share the project profits with the community - A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward! - A transparent system with a complete protocol analytics dashboard - A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
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