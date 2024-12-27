Сьогоднішня ціна BetSwirl (BETS)

Поточна ціна BetSwirl (BETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна BETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BetSwirl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.34K USD

- зміна ціни BetSwirl протягом дня — -8.76%

- циркуляційна пропозиція – 5.35B USD

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