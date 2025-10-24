Інформація щодо ціни BETRMINT (BETR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,44% Зміна ціни (1 дн.) +3,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,18%

Актуальна ціна BETRMINT (BETR) становить --. За останні 24 години BETR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BETR змінився на -0,44% за останню годину, +3,91% за 24 години та на -3,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BETRMINT (BETR)

Ринкова капіталізація $ 894,73K$ 894,73K $ 894,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 894,73K$ 894,73K $ 894,73K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація BETRMINT — $ 894,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETR — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 894,73K.