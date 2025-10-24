Інформація щодо ціни Betly (BETLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00201598$ 0,00201598 $ 0,00201598 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,40% Зміна ціни (1 дн.) -1,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,85%

Актуальна ціна Betly (BETLY) становить --. За останні 24 години BETLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETLY становить $ 0,00201598, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BETLY змінився на +4,40% за останню годину, -1,04% за 24 години та на -53,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Betly (BETLY)

Ринкова капіталізація $ 202,87K$ 202,87K $ 202,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 202,87K$ 202,87K $ 202,87K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 934 367,158113 999 934 367,158113 999 934 367,158113

Поточна ринкова капіталізація Betly — $ 202,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETLY — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934367.158113. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 202,87K.