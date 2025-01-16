Сьогоднішня ціна Betfin token (BET)

Поточна ціна Betfin token (BET) сьогодні становить 0.00243415 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Betfin token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.97K USD

- зміна ціни Betfin token протягом дня — +6.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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